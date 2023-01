Brandweer heeft handen vol: glas op de rijbaan in Kortemark, mazout in Diksmuide

De brandweer moest vrijdagmiddag tweemaal uitrukken om de rijbaan te reinigen. In Kortemark lag een hoeveelheid glas op de weg maar de veroorzaker is niet bekend.

Een eerste keer moest de brandweer uitrukken naar de Kruisstraat in Diksmuide. Daar werd melding gemaakt van een hoeveelheid mazout op de baan.

Poeder gestrooid

Eenmaal ter plaatse bleek het om olie te gaan die gelekt was uit een vrachtwagen. De trucker had dat zelf gezien en had poeder gestrooid om de olievlek te laten absorberen maar was daarna vertrokken.

Een fietser die voorbijreed merkte op dat er nog steeds olie op het fietspad richting de goot liep en verwittigde de hulpdiensten. De olie werd opgeruimd en de politie deed de vaststellingen.

Glas op Staatsbaan

Rond 16 uur kwam dan weer de melding van een hoeveelheid glas op de Staatsbaan ter hoogte van de Jan Mioenstraat in Kortemark. Er lag ook glas op het fietspad.

Wie het glas daar verloor, is niet duidelijk. De brandweer ruimde de weg op waardoor het verkeer beurtelings moest passeren. (JH)