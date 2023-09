Brandweer heeft flinke klus met opruimen van modder op weg in Diksmuide

De brandweer van Diksmuide-Leke had vrijdagmiddag een flinke klus met het opruimen van een modderspoor in de IJzerdijk in Keiem, bij Diksmuide.

Het modderspoor werd rond 16 uur ontdekt op de IJzerdijk in Diksmuide. Daar waren werken in de buurt aan de gang en lag een hoeveelheid aarde op een terrein naast de baan. Door het vele af- en aanrijden van vrachtwagens was een modderspoor ontstaan op de weg en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie.

De brandweer van Leke kwam langs en riep versterking in van een tankwagen om het spoor op te ruimen. Daarbij kregen ze ook hulp van een landbouwer die met zijn tractor en sproeimachine een hoeveelheid water op de baan spoot om de opruimwerken te vergemakkelijken. Uiteindelijk was de brandweer een flink uur bezig om alles op te ruimen. (JH)