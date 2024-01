Brandweer heeft anderhalf uur werk om vingers peuter (1) uit afvoerputje van bad te bevrijden in Houthulst

De brandweer van Houthulst kreeg zaterdagavond een bijzonder vervelende interventie op te knappen. Een jongetje van anderhalf jaar oud was met zijn vier vingertjes vastgeraakt in het afvoerputje van een bad in de woning. Het bleek bijzonder moeilijk om de peuter te bevrijden.

“Het was anderhalf uur lang prutsen en proberen want we hadden geen enkele marge en het jongetje was erg overstuur”, zegt brandweerluitenant Franck Bolle. Uiteindelijk werd de peuter mét het afvoerputje aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht.

De ouders van het jongetje, die in de Terreststraat in Houthulst woonden, belden rond 19.30 uur ten einde raad naar de hulpdiensten. Ze hadden hun zoontje van anderhalf jaar oud in bad gestopt. Bij het weglopen van het water was de peuter zo gefascineerd geraakt door het afvoerputje dat hij zijn vingers in de gaatjes stopte om te voelen waar het water naar toe ging.

Plots bleek hij echter met vier vingertjes muurvast te zitten. Wat de ouders ook probeerden, ze kregen hun zoon niet meer los. Dus besloten ze al snel om de hulpdiensten te bellen maar ook die stonden voor een moeilijke klus.

Jongetje overstuur

“Bij onze aankomst zat het jongetje nog in het bad en was hij flink aan het huilen”, zegt brandweerluitenant Franck Bolle van post Diksmuide. “De mama zat naast het kind en probeerde hem te troosten. We hoorden van de ouders dat ze de hele tijd probeerden wat ze konden maar geen beweging in zijn handje konden krijgen. Ook wij zagen dat zijn vingertjes al gezwollen waren.”

“De situatie was bijzonder lastig. Hij zat met zijn vier vingertjes redelijk diep vast in de gaatjes en bovendien zat zijn handje vlak boven de afsluitingring van het putje. Daar konden we amper bij. Omdat het jongetje zó overstuur was lieten we eerst een MUG-arts komen om te kijken of het jongetje iets van pijnstilling over verdoving kon krijgen.”

Met putje naar ziekenhuis

Nadat de MUG-arts toekwam ging de brandweer verder aan de slag. Maar het bleek een helse klus. “Een uur lang was het een redelijk gepruts om dat afvoerputje los te krijgen”, vervolgt luitentant Bolle. “We moesten het handje zoveel mogelijk naar links trekken om bij die ring te kunnen maar dat was amper mogelijk. Uiteindelijk konden we het putje na een uur verwijderen maar dan nog zat het geklemd rond zijn vingertjes.”

“We haalden allerlei tangen of klein materiaal boven die we maar konden vinden om het putje van rond zijn vingers weg te krijgen maar dat bleek niet mogelijk. Uiteindelijk werd het kind dus met het putje aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht.”

Daar konden de artsen het uiteindelijk wel verwijderen, op welke manier is niet duidelijk. Het jongetje en zijn ouders moesten nadien flink bekomen van het avontuur.

