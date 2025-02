Brandweer heeft anderhalf uur werk met opruimen modder nadat prei uitgereden wordt

De brandweer van Koekelare had zondagavond anderhalf uur werk met het opruimen van een weg en kruispunt vol modder. Een landbouwer had er prei uitgereden, maar de weg vol slijk achter gelaten.

De oproep bij de brandweer kwam zondagavond binnen even voor 20 uur. Op de Zandestraat en de Scharynckweg in Koekelare, beide landelijke wegen, lag een flinke laag modder. Een passant vond het er te gevaarlijk en belde de hulpdiensten op. Ook het kruispunt bleek beslijkt te zijn. De brandweer van Koekelare kwam ter plaatse en liet versterking aanrukken. Uiteindelijk waren ze anderhalf uur bezig om alles op te ruimen. Dat gebeurde manueel met schoppen en met water. Een landbouwer bleek er op een veld naast de weg prei te hebben uitgereden, maar liet na de weg terug schoon te maken. De landbouwer zelf was ook niet ter plaatse bij de opruimwerken. Er wordt een pv opgesteld en de factuur wordt normaal gezien doorgestuurd. (JH)