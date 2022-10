Brandweer even in de weer met opruimen oliespoor in Koekelare

De brandweer van Koekelare was maandagavond een tijdje in de weer met het opruimen van een omvangrijk oliespoor. Dat lag in meerdere straten. De vervuiler bleef onbekend.

Een voorbijganger belde om 20.15 uur naar de politie om te melden dat er een oliespoor lag in de Noordomstraat in het centrum van Koekelare. De politie was op dat ogenblik even bezet waardoor de brandweer een kijkje ging nemen. Intussen kwam ook een tweede melding binnen van het oliespoor. Het ging om een aanzienlijke hoeveelheid dat van de Noordomstraat tot de Oostmeetstraat liep en eindigde in de Nieuwstraat. De brandweer ruimde het oliespoor op en was daar een tijdje mee bezig. Wie de vervuiler is werd niet duidelijk. (JH)