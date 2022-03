Brandweer en stadsdiensten moeten kilometerslang mortelspoor opruimen in Ruddervoorde

Sinds even na 5 uur maandagmorgen is de brandweer samen met de stadsdiensten bezig met het opruimen van een kilometerslang mortelspoor in de Vrijgeweidestraat in de richting van Torhout.

Een vrachtwagen verloor er een deel van zijn lading over een afstand van vier kilometer. De brandweer, die hulp kreeg van de stadsdiensten, had de handen vol met het opruimen van de gemorste mortel en werkte met meerdere ploegen aan het opruimen karwei.

De vrachtwagen, die de mortel verloor, zou intussen bekend zijn bij de betrokken diensten. Het reinigen van het wegdek zal nog een tijd duren.