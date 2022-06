Brandweer en dierenreddingsteam redden koe uit sloot in Oudekapelle

De brandweer van Diksmuide en het speciale dierenreddingsteam (DRT) van brandweer Westhoek waren zondagavond een tijdje in de weer om een koe te redden die in een gracht met water was gesukkeld in Oudekapelle.

Een landbouwer van een bedrijf in de Alveringemstraat in Oudekapelle deed zondagavond rond 18 uur een inspectie in zijn weide en stelde vast dat een van zijn koeien verdwenen was. Na een korte zoektocht werd het dier aangetroffen aan de kant van een grasweide in een diepe gracht. Door het hoge gras daar was het dier amper zichtbaar. Het zat tot aan de buik in het water en kon er niet meer zelf uit raken.

De landbouwer verwittigde de brandweer die eerst ter plaatse kwam voor een inspectie. Al gauw bleek dat er extra hulp nodig was om de 600 kilo zware koe op het droge te kunnen krijgen. Een ploeg van het gespecialiseerde dierenreddingsteam (DRT) van brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de koe te redden.

Brandweermannen in waadpakken gingen het water in en bevestigden riemen onder de buik van de koe, die daar rustig onder bleef. Vanuit het landbouwbedrijf kwam een Manitou ter plaatse die de riemen daarna kon optillen om het dier zo uit de gracht te bevrijden. Na een korte inspectie kon de koe terug naar de weide gebracht worden. De interventie werd zo vlot afgehandeld. (JH)