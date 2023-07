Brandweer Diksmuide ruimt hoeveelheid glas op in Woumenweg

De brandweer van Diksmuide werd woensdag kort na de middag opgeroepen om de openbare weg in de Woumenweg in Diksmuide op te ruimen. Daar lag een hoeveelheid glas op de baan.

Even na de middag kwam een melding binnen dat er een hoeveelheid glas op de baan lag in de Woumenweg en dit voor bestuurders mogelijk een gevaarlijke situatie weg. Het glas lag niet ver van de Eikhofstraat. Het ging om kleine stukjes gebroken glas die wellicht verloren waren, maar hoe het glas op de rijbaan terecht kwam is niet duidelijk.

De brandweer ging aan de slag om zoveel mogelijk stukjes glas samen te vegen en in bakken te doen. Er werd ook een signalisatiewagen geplaatst om de werken aan te duiden. Daardoor moest het verkeer tijdelijk over een rijstrook. (JH)