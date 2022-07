Brandweer Diksmuide moet uitrukken om koeien uit de IJzer te halen

De brandweer van Diksmuide moest dinsdagmiddag uitrukken om een meute koeien uit het water van de IJzer te gaan redden. De dieren waren losgebroken uit hun weide, maar konden mits wat begeleiding terug gedreven worden.

Het was een passant die op de IJzerdijk aan de overkant van het water reed die plots een meute koeien in het water zag zitten. Sommige van de dieren zaten al tot over hun buik in het water. De brandweer werd opgeroepen en die moest even zoeken om ter plaatse te raken. De dieren bevonden zich in het stuk van de IJzer tussen Diksmuide en Woumen, aan de overkant van de Sint-Jacobstraat.

Via een jaagpad achter het industrieterrein reed de brandweer zo ver mogelijk, maar dan nog moesten ze een stuk te voet afleggen. Bij aankomst van de brandweer bleek het om zeven koeien te gaan die wat afkoeling zochten in het water, maar bij het zien van de brandweer kropen drie koeien er weer zelf uit. De overige dieren hadden wat extra stimulans van de brandweer nodig om terug op het droge te raken. Een dier bleek wat verscholen te zitten in het struikgewas, maar kon er ook op eigen kracht uit raken.

Na verloop van tijd lukte dat toch en werden de koeien onder begeleiding terug naar hun weide gedreven. Daar bleken ze door een defect te zijn uit geraakt. De landbouwer zal zijn omheining moeten nakijken, maar hij kreeg zijn koeien wel in gezonde staat terug. (JH)