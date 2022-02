Brandweer Diksmuide in de weer nadat vuilniswagen over afstand van 400 meter olie verliest

De brandweer van Diksmuide was woensdagochtend even voor 8 uur een tijdje in de weer met het opruimen van een lang oliespoor.

Een vuilniswagen van afvalophaler Garwig die bezig was met de ochtendronde kreeg plots af te rekenen met een defect. Dat werd door de vuilnisophalers zelf opgemerkt toen ze in de Generaal Baron Jacquesstraat reden in het centrum. Ze belden zelf de hulpdiensten op waarna de politie en de brandweer ter plaatse kwamen. Zo werd ook de route van de vrachtwagen achterhaald.

Defect

De olie bleek over een grote afstand te liggen gaande van de Vismarkt tot over de Kleine Dijk tot aan de Vaartstraat en zo in de Generaal Baron Jacquesstraat. Alleen al in die straat ging het om een oliespoor van 400 meter. Het bleek dat de hydraulische installatie van de vuilniswagen een defect had en daarom de olie verloor.

De politie deed de nodige vaststellingen en het verkeer moest even omrijden. De brandweer was vervolgens een tijdlang in de weer om alle olie op te ruimen. Garwig zelf liet een technieker komen die het defect ter plaatse herstelde zodat de vuilniswagen even later terug weg kon.

(JH)