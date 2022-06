Brandweer dicht lek van extreem brandbare stof in Waregem

De brandweer van zone Fluvia moest vrijdagmiddag uitrukken naar textielbedrijf Concordia in de Kalkhoevestraat. Er was een lek ontstaan in een tank met tolueen, een extreem brandbaar goedje.

Een opmerkzame werknemer van het bedrijf merkte het lek rond 11.20 uur op. Het bedrijf verwittigde de brandweer. “Het ging over een technisch probleem in een grote tank tolueen die buiten stond”, legt de brandweer uit.

“Die vloeistof is zeer licht ontvlambaar en ook de dampen zijn brandbaar en kunnen irriterend zijn voor de huid. We hebben de tank langzaam leeg laten sijpelen tot het niveau onder de plek van het lek gezakt was. De vloeistof werd opgevangen in de inkuiping die daarvoor bestemd is.”

Gunstige wind

“In die inkuiping staan vier zulke tanks, er was dus ruim voldoende plaats om het tolueen op te vangen. Intussen deden we constant metingen om eventueel gevaar op te sporen, maar die bleven nagenoeg de hele tijd op nul staan. De wind was ons gunstig gezind, de dampen waaiden snel weg naar niet-bewoond gebied. Een gespecialiseerde firma zal later ter plaatse komen om de inkuiping en de tank leeg te pompen.”

Er was even spraken van een evacuatie van het personeel maar dat bleek niet nodig te zijn.

De politie blokkeerde even de Kalkhoevestraat voor alle verkeer. Tolueen is een chemische stof die voornamelijk als verfverdunner gebruikt wordt.

(JF)