Brandweer damt olievervuiling in op gracht in Oostkerke

Op het water van een gracht in de Oostkerkestraat in Oostkerke, bij Diksmuide, werd maandag in de voormiddag een vervuiling ontdekt. De brandweer deed ter plaatse het nodige.

Het was omstreeks 11 uur toen ontdekt werd dat in de gracht een vervuiling aanwezig was. Op het water dreef tussen de grassen een film van olie. Waar die vervuiling vandaan kwam, is niet meteen duidelijk. Er werden stalen genomen, maar de brandweer deed het nodige om de vervuiling tegen te gaan.

Met zandzakken werd een dam opgeworpen in de gracht zodat de olie zich niet verder zou verspreiden. Daarna kon ervoor gezorgd worden dat de olie verwijderd werd. Er volgt nog onderzoek naar de veroorzaker. (JH)