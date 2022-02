Brandweer Brugge start zoekactie voor… twee fietslichten

Dinsdagavond even over 21 uur liep bij de hulpdiensten van Brugge een melding binnen dat er mogelijks iemand in het water van de Groenerei-Predikerenrei zou terechtgekomen zijn.



De brandweer rukte meteen uit met veel materiaal, waaronder duikers en een boot. Na een korte zoektocht van de duikers werden er uiteindelijk twee nog werkende fietslampen uit het water gehaald. Vermoedelijk waren die eerder van een paar fietsen ontvreemd en nadien in het water gegooid. Passanten merkten de lichtjes op en vreesden het ergste. Ze verwittigden dan ook meteen de hulpdiensten.

Na de korte zoektocht en het vinden van twee lampjes werd de reddingsoperatie afgeblazen.