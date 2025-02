Brandweer bevrijdt man (43) nadat hij met benen onder tuinfrees terechtkomt, verwondingen vallen mee: “Met dank aan zijn dikke gummilaarzen”

Een 43-jarige man is vrijdag gewond geraakt toen hij met zijn beide benen onder een grote frees terechtkwam tijdens werken in een moestuin in Torhout. De brandweer moest de onfortuinlijke man bevrijden. Zijn verwondingen vallen mee, want zijn benen werden beschermd door dikke gummilaarzen.

Het ongeval gebeurde vrijdag om 11 uur in de Kasteelstraat in Torhout. Achter een deel rijwoningen liggen verschillende volkstuintjes, die bereikbaar zijn via een steegje. In die volkstuintjes onderhouden buurtbewoners verschillende kleine moestuintjes. Een 43-jarige man was daar bezig met een grote frees een stukje land aan het bewerken toen het plots fout liep. Hij kwam met zijn beide benen onder de grote tuinfrees terecht. De man viel neer en kon zelf de hulpdiensten bellen. De oproep leek ernstig, want de man belde dat zijn been in de frees vastzat en hij geen gevoel meer had.

Gummilaarzen

“Toen we aankwamen, vonden we de man achteraan een stuk land”, zegt brandweermajoor Filip Vlaeminck. “Hij bleek met zijn beide benen onder de grote tuinbouwmachine te zitten. Gelukkig had hij dikke gummilaarzen aan, die hem genoeg beschermd hebben. We konden de frees voorzichtig met verenigde krachten optillen om de man zo te bevrijden. Daarna werd hij verzorgd door de MUG-arts en ambulanciers. Tot slot hebben we hem op een brancard uit de tuintjes geëvacueerd tot op straat.”

Omdat zijn situatie eerst ernstig leek, kwam ook een MUG-arts ter plaatse, ook voor eventuele pijnstilling. Ook politiezone Kouter kwam langs. “De man zat met beide benen onder de frees, maar zijn verwondingen vallen gelukkig mee”, zegt Annemie Wittesaele van Kouter. “Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis van Torhout gebracht.” (JH)