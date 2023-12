Brandweer beveiligt stelling rond kerk Vinkem omdat rukwinden houten panelen dreigen los te rukken

De brandweer van Veurne moest zondagmiddag uitrukken naar de kerk in Vinkem bij Veurne omdat er houten panelen door de rukwinden naar beneden dreigden te komen. Rond de kerk staat er momenteel een grote stelling omdat het gebouw gerenoveerd wordt.

Even na 14:00 uur merkten buurtbewoners aan de Sint-Audomaruskerk in de Vinkemstraat in Vinkem bij Veurne eventuele stormschade op. Er stonden behoorlijk wat rukwinden en rond de monumentale kerk staat er momenteel een stelling omdat de toren van de kerk herstel wordt.

Op ongeveer 20 meter hoog dreigden enkele houten panelen die op de stelling lagen naar beneden te komen. De brandweer ging ter plaatse met de ladderwagen voor een inspectie van de stelling. Daar bleek geen probleem mee te zijn.

Om te voorkomen dat de houten panelen naar beneden zouden komen werden verschillende zandzakjes naar boven gebracht om op de houten panelen te leggen. De interventie was binnen het uur afgelopen.

(JH)