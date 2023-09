Brandweer beveiligt losgekomen stelling aan woning

De brandweer moest maandagmiddag uitrukken naar Fortem bij Alveringem nadat een gevelstelling deels omwaaide. De situatie moest beveiligd worden.

Door de hevige wind waaide een stelling aan een gevel van een woning in de Lampernissesteenweg in Fortem maandagmiddag deels om. De politie merkte de situatie op en zag hoe stukken van de stelling in distributiekabels hingen. Het ging om een potentieel gevaarlijke situatie want ook andere delen van de stelling dreigden om te vallen. De brandweer werd ter plaatse gevraagd en die stelde een ladderwagen op. De stelling werd verwijderd en de situatie werd beveiligd. (JH)