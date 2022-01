De brandweer van Roeselare werd woensdagavond omstreeks 22.20 uur opgeroepen naar de Grote Markt. Daar was het brandalarm in een lift afgegaan.

Door een probleem met de waterleiding van een aanpalend restaurant, was er water in de lift terechtgekomen. Het alarm ging niet af door rookontwikkeling of een brand, maar door de wateroverlast. De brandweer moest uiteindelijk dus nauwelijks tussenkomen.

(BF)