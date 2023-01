Zware woningbrand in Varsenare bij al eerder zwaar getroffen gezin

Het gezin van Yannick Bousson en Marleen Leefhooghe wordt opnieuw door onheil getroffen. Zeven jaar nadat hun zoon Jannes als gevolg van een verkeersongeluk moet voortleven met een zware beperking, is de gezinswoning in de Kerkebeekstraat in Varsenare vandaag zo goed als uitgebrand. “Het is niet gemakkelijk een alternatieve woning te vinden want hun woning was ingericht voor de specifieke noden van Jannes”, zegt burgemeester Frank Casteleyn.

Het was donderdagnamiddag rond 14 uur dat de brandweer massaal ter plaatse kwam voor een woningbrand in de Kerkebeekstraat, nummer 146, in de Jabbeekse deelgemeente Varsenare.

“Er was niemand thuis toen de woningbrand uitbrak”, weet burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) die ter plaatse kwam. “De oorzaak van de brand ken ik zelf nog niet maar ik weet wel dat die is uitgebroken op de eerste verdieping en zo overgeslagen zou zijn naar de zolder en het dak. Het spreekt voor zich dat die mensen enorm schrokken toen ze opgebeld werden met de melding dat hun woning in lichterlaaie stond en al helemaal toen ze ter plaatse kwamen. Ik heb hen gesproken en die mensen waren natuurlijk heel zwaar onder de indruk. En het gezin heeft het al zo moeilijk gehad de voorbije jaren.”

De burgemeester verwijst dus naar het verkeersongeluk zeven jaar geleden waarbij Jannes, een van de zonen, op weg was met zijn auto naar huis en de signalisatie bij werkzaamheden te laat had opgemerkt. Jannes reed toen frontaal in op een graafmachine en lag liefst zes maanden in coma. De nu dertigjarige Jannes had een zwaar hersenletsel opgelopen en moest zo goed als alles opnieuw leren. Stappen lukt maar wel enkel met begeleiding dus hij maakt hoofdzakelijk gebruik van een rolstoel. Sowieso heeft Hannes nog altijd veel dagelijkse zorg nodig van zijn ouders en andere gezinsleden. Het gezin haalde vorig jaar in de aanloop naar de zomervakantie alle kranten met een oproep voor een ‘reisbuddy’, die hem tijdens de vakantie een aantal dagen zou begeleiden en helpen zodat de ouders ook wat ontspanning zouden hebben.

“We zijn voor die mensen direct op zoek gegaan naar een tijdelijke opvangwoning maar dat is niet evident. Met het gemeentebestuur beschikken we over twee noodopvangwoningen maar een is al bezet doordat er een Oekraïns gezin verblijft en een andere is echt wel te klein voor dit gezin”, vertelt burgemeester Casteleyn. “Het is dus niet gemakkelijk om iets te vinden want de woning van het gezin was voor een groot stuk aangepast voor de noden van Jannes, die zich dus ook met een rolstoel moet kunnen verplaatsen. Naar ik vernam verblijven ze vanavond bij de ouders van de vriendin van een van de zonen en morgen zouden ze naar hotel O’mer (in Blankenberge, red.) gaan; dat is blijkbaar een hotel dat aangepast en gericht is op mensen met een beperking. Als gemeente zullen we hen in ieder geval zo goed mogelijk blijven bijstaan.”