Zware uitslaande brand verwoest loods in Waregem: “Mijn hond begon fel te blaffen”

Woensdagnacht brak er een zware brand uit in de loods van Stockverkoop BV EDVH, gelegen tussen de Emiel Clausstraat en de Leie in Sint-Eloois-Vijve. De brandweer was snel ter plaatse om te voorkomen dat de vlammenzee zou uitbreiden. De loods werd door het vuur volledig vernield. Een deskundige onderzoekt de oorzaak van de brand.

Iets voor twee uur ’s nachts werd een bewoner van de Emiel Clausstraat gewekt door zijn hond, die fel begon te blaffen. De man zag een loods in lichterlaaie staan en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse en ging de vlammenzee te lijf.

Brandweer snel ter plaatse

Andere buren werden wakker door het geluid. “Wij zagen meteen een uitslaande brand met enkele grote steekvlammen. Chapeau aan de brandweer die heel snel ter plaatse was om erger te voorkomen.”

De brand vond plaats in een gebouw met drie loodsen van verschillende zelfstandigen, en brak uit in het midden waar Stockverkoop BV EDVH gevestigd zit. “Die loods is deels ingestort”, horen we bij Hulpverleningszone Fluvia. “De twee andere bedrijven, een auto-opslagplaats van een garage en een machinebouwer, konden gevrijwaard worden.”

De eigenaar van de auto-opslagplaats was met vakantie aan zee maar kwam meteen ter plaatse. “De huurders hebben zo goed als alle auto’s nog naar buiten kunnen rijden om ze te redden van de brand”, reageert hij.

Bier, chips en mondmaskers

De zaakvoerders van het stockbedrijf zagen hun inboedel wel in vlammen opgaan. “Ik heb er overdag gewerkt en ben ’s avonds nog iets gaan ophalen, maar heb toen niets opgemerkt”, vertelt Nathalie Hendrickx, die het bedrijf samen met haar man en schoonbroer net voor corona heeft opgestart.

“Toen de alarmcentrale mij opbelde, ben ik meteen naar Waregem vertrokken. Helaas zag ik snel hoe ernstig het was, er valt niets te recupereren. De muur zal waarschijnlijk neergehaald worden. Binnen in onze loods stond er van alles: frisdranken, bieren, chips, stapels mondmaskers, babykamers, snoep, wasmiddel. Er was ook zo’n 150 liter petroleum aanwezig, waarmee we het gebouw verwarmen, en een gasfles voor onze heftruck.”

Deskundige aangesteld

De brandweer was de hele nacht in de weer om het vuur te doven en bleef nadien lang nablussen. De oorzaak van het incident is momenteel onduidelijk, een deskundige is ter plaatse om de brand te onderzoeken.