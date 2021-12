Zware uitslaande brand vernielt landbouwloods met oldtimer

Een zware uitslaande brand vernielde zaterdagnacht een loods van landbouwers David Terryn en An Vanluchene. Het koppel was net thuis na een gezellig etentje toen David de brand opmerkte. Hij kon nog enkele tractoren uit de loods rijden, maar ander werkmateriaal en een oldtimer bleven in de brand achter.

David Terryn en An Vanluchene uit de Slypsmolenweg in Slypskapelle kwamen zaterdagavond omstreeks middernacht thuis na een gezellig etentje. “Ik ging al naar bed, David deed nog eens zijn toer om te controleren of alles in orde was. In de loods waar er heel wat materiaal opgesteld staat, merkte hij licht op.”

Al snel bleek dat het vreemde licht afkomstig was van een brand. “Die brand startte waarschijnlijk nadat isolatie vuur vatte door de hitte van een verwarmingselement”, zegt Filip Louagie, officier bij de brandweer van Moorslede. De landbouwer verwittigde meteen de brandweer en terwijl verschillende korpsen toesnelden, probeerde David nog wat materiaal uit de loods te redden.

Groot risico genomen

“David is een grote liefhebber van grote tractoren. Hij slaagde erin om drie tractoren uit de loods te rijden. Bij de derde nam hij eigenlijk al een groot risico. De tractor stond achteraan en toen David die naar buiten reed, zag hij bijna niets meer door de zwarte rook. Gelukkig kon hij nog naast het vuur naar buiten rijden alvorens het dak instortte”, vertelt An.

Stallen gevrijwaard

Het koppel kreeg na het uitbreken van de brand ook hulp van vrienden en buren die meehielpen om materiaal te redden. De brandweer kreeg de brand uiteindelijk snel onder controle. De schade in de loods zelf is wel groot. Onder andere een oldtimer, een zaagmachine en een zaaimachine geraakten ernstig beschadigd. “We zijn vooral blij dat de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op onze aardappelloods en op de stallen waar 1.000 varkens leven. Het doet ons ook enorm veel deugd dat onze buren en vrienden ons zo geholpen hebben”, vertelt An. Haar man bleek bij het voorval toch heel wat rook ingeademd te hebben en ging zondag ter controle langs in het ziekenhuis.