Zware uitslaande brand in kasteeltje in De Panne

Een uitslaande dakbrand in een kasteel zorgde zaterdag voor een grote rookpluim bij De Panne. Drie bewoners werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Het historisch gebouw liep grote schade op, en is tijdelijk onbewoonbaar.

Brandweer Westhoek werd zaterdagavond rond 18.10 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw aan de Veurnestraat in De Panne. Het bleek te gaan om een kasteel, waarvan het dak in lichterlaaie stond.

“Bij aankomst van de eerste ploegen werd meteen duidelijk dat het om een zware brand ging en werd versterking gevraagd van meerdere voertuigen”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Twee extra ladderwagens, een extra autopomp en meerdere tankwagens kwamen ter plaatse.”

Tegen 20 uur was de brand onder controle, maar het kasteel moest nog nageblust worden. De brandweer kreeg hulp van het droneteam van politiezone Westkust om resterende vuurhaarden te zoeken.

“Het hoofdgebouw liep ernstige brandschade op aan het dak”, aldus Louagie. “De ondergelegen verdiepingen raakten beschadigd door het bluswater. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.”

Het gaat om een gekend gebouw in de buurt. “Het bekende kasteel Houtsaeger”, aldus Bram Degrieck, burgemeester van De Panne (Het Plan – B). “Er is veel schade aan het historische gebouw. De bewoners zijn ongedeerd maar werden voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht.”

Het gebouw is sinds 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed en op de inventaris van het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed wordt het omschreven als een “neo-Vlaams-renaissancistisch getint kasteeltje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw”.

Op dezelfde avond brak ook brand uit in een gebouw aan de Garzebekeveldstraat in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. “Beide oproepen kwamen nagenoeg tegelijkertijd binnen, een uitdaging voor onze mannen”, aldus Degrieck.

In Adinkerke ging het uiteindelijk om een lichte kelderbrand, die bij aankomst van de brandweer al geblust werd door de inwoners. (TP)