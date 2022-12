Zware uitslaande brand in Esen: bewoonster met rookvergiftiging naar ziekenhuis

In Esen, deelgemeente van Diksmuide, is dinsdag in de voormiddag een zware uitslaande brand uitgebroken in een woning. Het huis is helemaal vernield. De bewoonster werd met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur werd dinsdagochtend rond 10.30 uur opgemerkt door een buurvrouw van het huis in Amphoek. De vrouw merkte op dat er rook uit de ramen kwam en verwittigde de hulpdiensten. Bij hun aankomst sloegen metershoge vlammen al uit de woning naar buiten. De brandweer stond voor een lastige klus in de doodlopende straat. Pas na een hele tijd kon het vuur onder controle gebracht worden.

Het gaat om een huizenrij met drie woningen naast elkaar. De brand woedt in de verste woning en die is reddeloos verloren. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op de middelste woning. Daar was niemand thuis. De bewoonster van het getroffen huis werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht. Ze liep een rookvergiftiging op en was thuis op het ogenblik dat het brandde. Of ze ook brandwonden opliep is niet duidelijk. Volgens de eerste vaststellingen zou de brand ontstaan zijn bij een extra kacheltje. Een hond zou in de brand gebleven zijn. (JH)