Zware rook rond dak woning afkomstig van schouwbrand

In de Zuidstraat in Koekelare werd zaterdagmiddag rond 14.25 uur even gevreesd voor een woningbrand. Rond het dak hing een grote rookwolk maar bij aankomst van de brandweer bleek die van een schouwbrand afkomstig te zijn.

Het was een politiepatrouille die rond 14.25 uur de alleenstaande woning voorbijreed die de vele rook opmerkte. In het huis woonde vroeger een bejaarde vrouw alleen maar die verblijft regelmatig bij haar kinderen. Het was dus onduidelijk of er iemand aanwezig was. De politie nam geen risico en verwittigde onmiddellijk de brandweer die ter plaatse kwamen voor een vermoeden van een woningbrand.

Daarna werd aangebeld aan het huis en bleek de vrouw met enkele kinderen toch aanwezig te zijn. Ze knapten wat klusjes op en hadden de kachel aangestopt om het warm te krijgen. Ze hadden echter niet in de gaten dat er buiten heel wat rook rond het dak ontstond. Toen de brandweer aankwam bleek het om een fikse schouwbrand te gaan door een kauwennest dat vuur had gevat. De schouw werd volledig gekuist. (JH)