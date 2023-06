Zware loodsbrand kilometersver te zien

Een erg zware brand in een vlasbedrijf in de Krekelstraat in Ingelmunster heeft woensdagavond een loods verwoest. De brand, die tot kilometers ver was te zien, ontstond hoogstwaarschijnlijk door zelfontbranding. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen uit het dak vraagt de brandweer iedereen om ramen en deuren dicht te houden.

Omstreeks 21.30 uur ontstond er een zware brand in de Krekelstraat in Ingelmunster, vlakbij de grens met Meulebeke. Een loods met daarin hooi en een vrachtwagen stond in een mum van tijd in lichterlaaie. Het vuur sloeg door het dak. De brand en de daaraan gepaarde rookwolk was tot kilometers ver te zien. De brandweer snelde onmiddellijk massaal ter plaatse. Niet enkel Ingelmunster, maar ook verschillende naburige korpsen kwamen ter plaatse om te helpen om het vuur onder controle te krijgen. “De brand woedt vooral in het achterste gedeelte van het loods. Het voorste gedeelte, waarin een voertuig staat proberen we te vrijwaren”, aldus Wim Decoopman, postoverste van de brandweer van Ingelmunster. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een andere loods waar vlas ligt opgeslagen.

De brandweer zal tot lang na middernacht bezig zijn met de blussen van de brand. Burgemeester Kurt Windels van Ingelmunster kwam onmiddellijk ter plaatse. Ook zijn collega’s Dirk Verwilst uit Meulebeke en Luc Derudder uit Oostrozebeke zakten af naar de Krekelstraat om de situatie in te schatten. “Het dak van de loods bestond uit asbest. De kans bestaat dat er bij de brand deeltjes zijn vrijgekomen. We willen zeker geen risico’s nemen en vragen iedereen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Donderdagochtend zullen we alle buurtbewoners contacteren”, aldus burgemeester Kurt Windels. Bij de zware brand geraakte niemand gewond.