Zware keukenbrand in De Panne ontstaan door kortsluiting in microgolfoven

De zware keukenbrand die woensdag net voor de middag woedde in een flat in De Panne is ontstaan door een kortsluiting in de microgolfoven. Dat blijkt uit het onderzoek en deelt politiezone Westkust mee. De 66-jarige bewoonster kan niet meer terugkeren naar de woning. De gemeente voorziet noodopvang als daar vraag naar is.

De hulpdiensten werden woensdag even voor de middag verwittigd dat er een appartementsbrand woedde op het gelijkvloers van een flat in de Barkenlaan in De Panne. Bij aankomst van de brandweer en politie kon de bewoonster van de flat al vluchten.

Luide knal

Ze vertelde de hulpdiensten dat ze plots een luide knal hoorde terwijl ze eten aan het maken was. Kort erna stelde ze vast dat de microgolfoven in brand stond na een kortsluiting. Ze nam haar hondje mee en liep naar buiten voor hulp. Ze keerde nog terug om de brand te doven maar de keuken stond inmiddels in lichterlaaie.

De keuken brandde nagenoeg volledig af. In het appartement was er ook heel wat rookschade. De 66-jarige vrouw raakte bevangen door de rook en werd overgebracht naar het AZ West ter verzorging.

Onbewoonbaar

Ook een vrouw op de eerste verdieping ademde te veel rook in. De 66-jarige bewoonster kan niet terugkeren naar haar woning want die is onbewoonbaar verklaard. “Vanuit de gemeente wachten we de vraag tot noodopvang af”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b).

“Indien de vrouw daar nood aan heeft kan ze de politie contacteren en dan krijgen wij die vraag door. In ieder geval is er dan iets beschikbaar voor haar.” (JH)