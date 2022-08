Zware brand verwoest stal van hoeve: “Gelukkig haalden we ‘s morgens nog de laatste biggen uit de stal”

Zaterdagmiddag brak brand uit op een boerderij in de Korenstraat in Ichtegem. Een van de stallen van de boerderij brandde volledig uit. De rookpluim was tot in Brugge, Veurne en zelfs Oostende te zien. “Gelukkig hebben we deze morgen de laatste biggen nog uit de stal gehaald, anders hadden die geen schijn van kans gehad”, klinkt het bij de eigenaar.

Het heeft zaterdagmiddag omstreeks 15 uur zwaar gebrand in Hoeve Pascal & Sandra in de Ichtegemse Korenstraat. Het was de eigenaar zelf die de brand opmerkte en zo de brandweer verwittigde. De brandweer van Torhout was snel ter plaatse en kreeg versterking van omliggende brandweerkorpsen Oostende, Gistel en Oostkamp. Uiteindelijk was het vuur snel onder controle, maar moest er nog lange tijd nageblust worden.

Pascal Masschaele, eigenaar van het bedrijf, rook een doordringende geur en ging een kijkje nemen. “Het is allemaal heel snel gegaan”, vertelt Pascal. “Ik rook een verbrande geur, maar had geen idee waar die geur vandaan kwam. Ik zag ook niet meteen dat er iets aan de hand was. Eens terug binnen werd de geur erger en toen ik een rookpluim zag achter de verste stal liep ik naar buiten. Tegen dan sloegen de vlammen al door het dak. Ik heb meteen de brandweer gebeld, want zelf had het geen nut om iets tegen de vlammen te beginnen.”

De rookpluim was kilometersver te zien. © (Foto Coghe)

Pascal is de vierde generatie boeren die het bedrijf uitbaat. De afgebrande loods werd in 1998 geplaatst door de vader van Pascal. Twee jaar later stapte hij mee in het bedrijf. Ondertussen zit ook zijn vrouw Sandra al tien jaar mee in het bedrijf en startte ze zes jaar geleden een hoevewinkel in de boerderij. “We zijn echter eigenlijk van plan om ermee te stoppen”, vervolgt Pascal. “Tien jaar geleden zaten nog 120 dieren in die afgebrande stal. Vorige week zaten er ook nog enkele: vooral zeugen en vleesvarkens. Deze morgen haalde ik de laatste kleinste varkens er nog uit. Misschien een geluk bij een ongeluk, anders waren die dieren een verschrikkelijke dood gestorven.”

De boerderij komt binnenkort te koop. “Gelukkig gaat het om materiele schade en zijn er geen gewonden of dode dieren gevallen. Wat er kan gebeurd zijn? Met de warmte misschien isolatie beginnen branden is. Ik merk wel dat de brand het hevigste gewoed heeft ter hoogte van de plaats waar de elektriciteitskast zit. Ik vermoed dan ook dat de brand daar ontstaan is, maar dat zal het onderzoek uiteindelijk moeten uitwijzen”, besluit de eigenaar.

Ook burgemeester van Ichtegem, Lieven Cobbaert, kwam poolshoogte nemen en stak de eigenaars van de boerderij een hart onder de riem. Er wordt gevreesd dat er asbest aanwezig is in het dak van de stal, maar gezien de weinige dichte omwonenden is er geen enkel gevaar.