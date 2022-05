Zware brand verwoest loods met oude tractoren in Zerkegem

Een zware brand verwoestte vrijdagmiddag een oude loods waarin oude tractoren opgesteld stonden. Er werd een grote perimeter ingesteld omdat er ontploffingsgevaar was en omdat er asbestdeeltjes in de lucht aanwezig waren.



De brand brak kort na de middag uit in een loods in de Duineweg, een zijweg van de Gistel Steenweg in Zerkegem. Een naaste buur belde de brandweer nadat die rook zag opstijgen uit de schuur.

“Omstreeks 12.30 uur kregen we een melding binnen van een industriebrand. Eens ter plaatse bleek het om een grote loods te gaan”, zegt brandweerluitenant Francis Vermote. “Toen wij ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al hoog boven het dak uit.”

Zes korpsen ter plaatse

Er waren brandweerkorpsen van Oostende, Gistel, Middelkerke, Brugge, De Haan/Wenduine en Blankenberge ter plaatse om de vlammen te lijf te gaan. De brandweer had alle moeite om het vuur onder controle te krijgen. Na een tweetal uur was het vuur geblust. De brandweer had echter nog enkele uren nodig om na te blussen.

In het dak van de schuur zou asbest aanwezig geweest zijn. Daarom werd een ruime perimeter ingesteld. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Er was ook ontploffingsgevaar omdat er in de schuur oude tractoren opgesteld stonden. Burgemeester van Jabbeke, Frank Casteleyn (CD&V) kwam ter plaatse.

Buren geëvacueerd

“Voorlopig weten we nog niet tot waar de deeltjes asbest gewaaid zijn”, zei de burgemeester, vlak nadat de brand geblust was. Er worden momenteel metingen uitgevoerd en dan gaan we bekijken in welke mate we de bevolking moeten informeren.”

In de vooravond volgt nog een overleg om te bekijken welke maatregelen genomen moeten worden. De naaste buren werden afgeraden om komende nacht in hun huis te verblijven en moeten dus een andere slaapplaats zoeken. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijkheid.

