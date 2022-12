Zware brand verwoest jacht in Oostende

Vrijdagavond brak brand uit aan boord van een jacht in het Mercatordok in Oostende. De eigenaar ondernam nog een poging om het vuur te blussen, maar daarvoor was het vuur te hevig. De boot is compleet verloren.

De brandweer kreeg kort na 22.00 uur een melding van rookontwikkeling aan boord van een jacht dat aangemeerd lag in het Mercatordok, vlakbij het Oostendse Stadhuis, in het centrum van de badstad. “Al van ver zagen we dat de situatie ernstig was”, duidt luitenant Van Cleven van de Oostendse brandweer. “Enorm veel rook steeg vanuit de boot op en toen we vlakbij het jacht kwamen sloegen de vlammen al naar buiten.”

Het vuur woedde hevig en de brandweer had alle moeite om de vlammen te blussen. “Het gaat om een polyester boot en dat is niet simpel om blussen”, vervolgt Van Cleven. “We zijn al snel overgeschakeld van water naar schuim.”

Technisch defect

De eigenaar van de boot was op het moment waarop het vuur uitbrak, aan boord. “De eigenaar ondernam zelf nog een poging om het vuur te blussen, maar het vuur was te hevig. We hebben er alles aan gedaan om de omliggende boten te vrijwaren en dat is ook gelukt. Andere boten liepen dan ook geen schade op”, aldus de brandweerluitenant.

De overblijfselen van het jacht waar vrijdagavond brand uitbrak en zonk op zijn ligplaats in het Mercatordok. © Foto PM

Het jacht is compleet verloren. “Dat hebben we inderdaad niet kunnen verhinderen. Het schip is op de koop toe water beginnen maken. We dachten eraan om eerst nog het water uit de boot te pompen, maar dat zou een maat voor niets geweest zijn. Het jacht is dan ook gezonken. Vermoedelijk lag een technisch defect aan de basis van de brand”, besluit Van Cleven.

De Vindictivelaan werd volledig afgesloten in beide richtingen. Verschillende mensen moesten wachten tot de interventie afgelopen was alvorens terug met hun auto te kunnen vertrekken. Na een tweetal uur was de interventie afgelopen.

(JR/ Foto JR)