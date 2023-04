Zware brand verwoest appartement in Oostende

In de Nieuwpoortsesteenweg brak dinsdagavond brand uit in een appartementsgebouw. Het appartement op de eerste verdieping brandde daarbij volledig uit. Een dikke pak rook vulde de straat.

“Toen we de straat in draaiden, wisten we meteen dat de situatie ernstig was”, zegt kapitein Nathalie Van Moorter van de Oostendse brandweer. “Het ging om een uitslaande brand op de eerste verdieping.” De brandweer had dan ook de handen vol met de bluswerken. De bewoners van het uitgebrande appartement werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Ze konden meteen na de brand terecht in het woonzorgcentrum aan de overkant. “Het hele gebouw is ontruimd”, zegt politiewoordvoerder Eline Goeminne. “Om hoeveel bewoners het precies gaat is momenteel nog geen zicht over, maar alle bewoners moeten voor deze nacht een ander onderkomen zoeken.”

Een bewoner werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De Nieuwpoortsesteenweg werd volledig afgezet tussen het Petit Paris en de Elisabethlaan. Ook de bussen van De Lijn werden omgeleid.