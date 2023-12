Zware brand veroorzaakt veel schade in alleenstaande woning in Bredene

In Bredene brak vrijdag kort na 9 uur brand uit in een alleenstaande woning in de Parklaan. De woning wordt momenteel verbouwd en daardoor was er heel wat isolatiemateriaal aanwezig in het pand. Er vielen geen gewonden, maar er is wel heel wat schade aan de woning.

De brandweer kreeg kort na 9 uur melding van een brand. Bij aankomst bleken de vlammen al uit de woning te slaan. “Toen we aankwamen zagen we meteen dat de situatie ernstig was”, vertelt majoor De Langhe van Hulpverleningszone 1. “Het ging om een uitslaande brand en dat ging gepaard met heel wat rookontwikkeling.”

Brandhaard snel gevonden

Meteen werd versterking opgeroepen. Uiteindelijk snelden vier verschillende brandweerposten van Hulpverleningszone 1 ter plaatse met drie autopompen, een ladderwagen en een tankwagen. “Het was meteen duidelijk dat het achteraan de woning te doen was”, vervolgt de brandweermajoor. “Toen we zeker wisten dat er niemand thuis was, konden we rustig en op een veilige manier de woning betreden om de brand aan te vallen. De brandhaard werd uiteindelijk snel gevonden en het vuur zelf was relatief snel onder controle.”

“Het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt”

De bewoner van het huis is momenteel bezig met verbouwingswerken aan het pand. Daardoor was er heel wat werk- en isolatiemateriaal aanwezig. “Dat verhoogt uiteraard de brandlast en dat vergemakkelijkt ons werk niet. Maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt”, aldus De Langhe.

Opvang?

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) kwam ter plaatse. “Voor mij is het allerbelangrijkst dat er geen slachtoffers zijn en dat er geen gevaar is voor omwonenden”, zegt Vandenberghe. “Daarom kom ik poolshoogte nemen. Er bleek uiteindelijk geen gevaar te zijn voor omwonenden. Uiteraard bekijken we dan met de gemeente of we eventueel opvang moeten voorzien voor de bewoner. De man zou bekijken of hij ergens terecht kan voorlopig. We staan in nauw contact met de bewoner en volgen verder op.”

Veel schade

De woning zelf raakte zwaar beschadigd door de brand. “Er is vooral rook- en waterschade”, duidt commissaris Dennis Goes van politiezone Bredene/De Haan. “De gemeentelijke diensten zullen de woning voorlopig afsluiten aangezien onder andere de garagepoort verwijderd moest worden.”

Op het moment van de brand waren de verbouwingswerken in de woning alvast niet aan de gang. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand. De Parklaan bleef enige tijd afgesloten voor alle verkeer.