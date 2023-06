Zware brand vernielt woonhuis in Brugge, bewoners kunnen ontkomen

Zondagavond even voor 18 uur is in de Veldstraat in Sint-Michiels bij Brugge een zware brand ontstaan in een woonhuis. De bewoners waren vooraan de woning aan het bbq’en toen de elektriciteit uitviel. Onmiddellijk daarna kwamen buren melden dat de vlammen al uit de garage sloegen.

De man van het gezin kon na het alarmeren van de hulpdiensten nog een paar belangrijke zaken redden uit zijn huis. Bij aankomst van de brandweer stond de woning al in lichterlaaie. De bewoners zelf konden allen veilig ontkomen.

Tijdens de bluswerken werd één brandweerman preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Verschillende korpsen van zone 1, waaronder ook een paar jongeren van de jeugdbrandweer van Torhout, kwamen ter plaatse. De brandweer had de handen vol met het blussen van de zware uitslaande brand maar kon verhinderen dat de brand naar andere woningen oversloeg.

Tijdens de bluswerken was de straat voor alle verkeer afgesloten. Het nablussen zal nog een hele tijd duren. De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk en wordt onderzocht.