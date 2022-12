Zware brand vernielt volledig garage Rondelez in Wijnendale

Een zware brand heeft maandagochtend garage Rondelez in de Steenstraat in Wijnendale, bij Torhout volledig verwoest. Een 89-jarige vrouw, de moeder van zaakvoerders Xavier en Didier, kon tijdig uit het huis boven de garage gehaald worden. “Het levenswerk van onze familie is in een uur tijd volledig vernield. Volgend jaar zouden we 65 jaar bestaan”, zegt Xavier aangeslagen.

De zware brand werd maandagochtend vroeg rond 4.40 uur opgemerkt, wellicht door een passant. Het vuur woedde in het midden van de garage, maar werd pas opgemerkt toen de vlammen aan de zijkant uitsloegen. Nadat de hulpdiensten verwittigd waren, kon een passant een 89-jarige vrouw tijdig wekken en uit de woning halen. Het gaat om de moeder van de huidige zaakvoerders, de broers Xavier en Didier Rondelez.

Levenswerk van 65 jaar

“We zijn uiteraard blij dat de passant onze moeder uit de woning redde”, zegt Xavier. “We weten niet wie het is, maar zouden die persoon graag danken. Net als de hulpdiensten. Zij hebben gedaan wat ze konden, maar het vuur was veel te hevig. Van de garage zelf schiet er niets meer over. Er stonden vijf auto’s binnen waarvan er een net verkocht was aan een klant. Wellicht is de brand ontstaan bij een van die auto’s en breidde zich dan snel uit. Werkelijk alles is vernield binnen. Alle auto’s, al ons werkmateriaal, de hele werkplaats en ons bureau. Het doet ons ontzettend veel pijn dit te zien. Onze pa startte de zaak op in 1958 en wij werden zaakvoerders na zijn dood in 1994. We hebben nooit anders gedaan dan aan auto’s sleutelen. Het was het levenswerk van onze familie. Volgend jaar zouden we 65 jaar bestaan en we gingen nog wel wat jaren doorgaan. Maar het lot heeft er anders over beslist.”

Veel steun

Tijdens de bluswerken maandagochtend werd de straat volledig afgesloten tussen twee kruispunten. Om 5.30 uur was de brand volledig geblust al bleef de brandweer nog ter plaatse voor het nablussen. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Zeker is dat de garage totaal verwoest is en niet meer kan heropenen. “Wat de toekomst brengt weten we nog niet”, zucht Xavier. “Alles komt momenteel nog op ons af. We denken in eerste instantie aan al onze klanten. We hadden doorheen de jaren een flink en trouw klantenbestand uitgebouwd met mensen die graag naar onze garage kwamen. We krijgen veel steun van hen en dat is hartverwarmend, maar het doet ons pijn dat we hen niet meer kunnen bedienen.” De moeder van de broers kan ook niet meer terugkeren naar haar woning en krijgt onderdak bij familie. (JH)