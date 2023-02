Zware brand vernielt villa langs Conterdijk in Wulpen, bewoners raken tijdig buiten: “Koppel kan terecht bij familie”

Dinsdagavond rond 22 uur brak een zware dakbrand uit in een alleenstaande woning langs de Conterdijk in Wulpen bij Koksijde. De bewoners, een koppel van middelbare leeftijd, raakten tijdig uit de woning en worden voorlopig opgevangen bij familie.

Brandweer Westhoek werd dinsdagavond om 21.47 uur opgeroepen voor een woningbrand bij het Koksijdse dorpje Wulpen. Het bleek te gaan om een villa aan de Conterdijk, langs een waterloop tussen Wulpen en Veurne.

Bij aankomst van de korpsen van Koksijde-Oostduinkerke en Veurne sloegen de vlammen al achteraan uit het dak naast de schoorsteen. “De brand was vrij snel onder controle, maar beschadigde het volledige dak. Door de bluswerkzaamheden is er flink wat waterschade aan de woning. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.”

Opgevangen bij familie

Een koppel van middelbare leeftijd was al uit de woning toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Ze waren niet gewond en werden ’s nachts opgevangen bij familie. Dat bevestigt Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde (Lijst Burgemeester), vanuit het buitenland.

Na de eerste bluswerken had de brandweer nog een tijdlang de handen vol met het afnemen van dakpannen, om te controleren op mogelijke bijkomende vuurhaarden en een eventuele heropflakkering te voorkomen. De oorzaak van het ontstaan van de brand is nog niet bekend. (TP/JTV)