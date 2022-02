Zware brand vernielt leegstaand gebouw

Een zware uitslaande brand bracht dinsdagavond omstreeks 19.30 uur grote schade aan een leegstaand gebouw langs de Bollestraat aan. De voormalige woning staat in de buurt gekend als kraakpand. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig onduidelijk.

Verschillende brandweerkorpsen snelden dinsdagavond iets voor 19.30 uur richting de Bollestraat in Torhout. Daar was een zware brand ontstaan in een leegstaand gebouw. “Bij aankomst was er sprake van een hevige uitslaande brand. Het gebouw brandde als een toorts”, aldus kapitein Marc Degrieck van de brandweer van Torhout. Voor de toegesnelde brandweerkorpsen werd het een serieuze uitdaging om het vuur onder controle te krijgen.

“We konden voorkomen dat de brand oversloeg op het achterliggende struikgewas. De schade in het gebouw, dat vol met rommel ligt, is groot.” De brandweer kreeg de hevige brand omstreeks half negen volledig onder controle. Hoe de brand ontstaan is, is momenteel onduidelijk. Het gebouw is al jarenlang niet meer bewoond, maar staat gekend in de buurt als kraakpand waar zowel jongeren of daklozen over de vloer durven te komen. Inmiddels werd er een branddeskundige aangesteld. Die zal woensdag de oorzaak van de zware brand onderzoeken.