Donderdagmiddag rond 14 uur is brand uitgebroken in een villa in de Kerkebeekstraat in Varsenare.

De brand zou op de bovenste verdieping zijn ontstaan en was reeds uitslaand toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

Door de hevige rookontwikkeling werden een paar mensen uit de nabijheid geëvacueerd of gevraagd binnen te blijven.

De brandweer is volop aan het blussen. Straks meer.