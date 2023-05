Zware brand richt veel schade aan in feestzaal Den Doedel in Koekelare

Feestzaal Den Doedel in Koekelare werd maandagavond getroffen door een zware brand. Het vuur was voor de brandweer erg moeilijk te bestrijden. “Door de complexiteit van het gebouw duurde het een hele poos voor de brand binnen gelokaliseerd kon worden”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Er is veel brand-, rook- en waterschade in de zaal. Een enorme tegenslag voor uitbater Andy Eeckloo die de feestzaal pas in september opende na forse investeringen.

De brand in feestzaal Den Doedel in de Noordomstraat in Koekelare werd maandagavond rond 18.10 uur opgemerkt. Passanten zagen een hevige rookontwikkeling rond de feestzaal, die achter op het domein van de gelijknamige brasserie ligt.

Wat er gaande was, was moeilijk te zien. De brandweer, die snel ter plaatse was, stond voor een moeilijke klus. Er werd meteen gestart met bluswerken met de ladderwagen boven het dak van de feestzaal en er werd heel wat versterking opgeroepen, onder meer om voldoende bluswater ter plaatse te hebben.

Vuurhaard moeilijk te vinden

“Bij aankomst van de brandweer werden de ploegen geconfronteerd met een hevige rookontwikkeling”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “In de feestzaal probeerden we de brandhaard te vinden, om eventueel een binnenaanval uit te voeren. Maar dat lukte niet. Er hing een dikke verstikkende rook in het gebouw en door de complexiteit en onderverdeling van de ruimtes was de vuurhaard niet te bereiken. Een binnenaanval kon zo niet slagen. Voor de veiligheid van de manschappen trok iedereen zich terug uit het gebouw.”

“Dit was een moeilijk te lokaliseren en bestrijden brand waarbij de brandweer lange tijd ter plaatse bleef”

“Buiten werd het gebouw vanaf het dak geblust en werd uiteindelijk besloten om een gat in het dak te maken met een zaag om de vuurhaard te kunnen vinden. Daarbij werd ook de drone van de politie ingezet om luchtbeelden te hebben. Na een uur werd de vuurhaard gevonden achteraan in het gebouw en kon het vuur zelf bestreden worden. De brand was op dat moment nog niet uitslaand. Het ging om een moeilijk te lokaliseren en bestrijden brand waarbij de brandweer lange tijd ter plaatse bleef.”

Feestzaal onbruikbaar

Maandagavond was er nog geen concreet zicht op de schade binnen, maar die zal erg groot zijn. Door de hitte waren al ramen vooraan het gebouw gesprongen en kon je ook daar schade zien. “Sowieso zal de feestzaal onbruikbaar zijn want de brand-, rook- en waterschade zal groot zijn”, besluit Louagie. Door de brand was de Noordomstraat de hele avond afgesloten voor alle verkeer.

Pas geopend in september

Voor uitbater Andy Eeckloo en veel Koekelarenaren is de brand een zware domper. Den Doedel ging pas in september open toen het leegstaande gebouw van Carrefour achter de brasserie Den Doedel werd gekocht en volledig verbouwd werd tot een feestzaal. Andy Eeckloo investeerde liefst twee miljoen euro in het complex dat nu twee feestzalen kent, goed voor elk 200 man. Wat de toekomst brengt voor Den Doedel, is nog onduidelijk. (JH)