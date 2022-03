Zware brand op nieuwe onderzoekscampus van UGent in Kortrijk ontstaan door gasbrander waarmee onkruid werd weggebrand

In Kortrijk is een zware brand ontstaan aan een nieuw onderzoekscentrum van de Universiteit Gent op de Kortrijk Weide. De pikzwarte rookpluim was kilometers ver te zien en zorgde voor aanzienlijke schade aan het gebouw. Rond half elf kreeg de brandweer de vlammen onder controle. De brand is ontstaan door een gasbrander die gebruikt werd om onkruid te verwijderen. De schade bleef grotendeels beperkt tot de buitenkant.

De zware brand is niet het eerste incident op de onderzoekscampus: bij de bouw van het universiteitsgebouw in 2020 kwam een 38-jarige Roemeense arbeider om het leven bij een arbeidsongeval.

Rookpluim

In de gebouwen van VEG-i-TEC, de gloednieuwe onderzoekscampus van de Universiteit Gent in Kortrijk, is vrijdagvoormiddag een zware brand ontstaan. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit de gevel en het dak van het nieuwe gebouw slaan en voor een pikzwarte rookpluim zorgen. De rook was ook kilometers ver te zien.

De schade aan het onderzoekscentrum oogt meteen aanzienlijk. © CLL

Het waren tuinmannen die vlakbij aan het werk waren, die de vlammen opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De brandweer en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in een poging het vuur te bedwingen, iets voor 10.30 uur lukte dat ook effectief, geeft de Stad Kortrijk aan. In het gebouw zelf was vrijdag amper personeel aanwezig: iedereen kon het gebouw tijdig verlaten, er vielen dan ook geen slachtoffers.

Intussen zijn burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen Wout Maddens zelf aanwezig op de site. De isolatie in het gebouw zou volgens de eerste informatie van ter plekke aan de basis liggen van de brand. Aan de buitengevel is de schade aanzienlijk, binnen valt de impact vrij goed mee, zo geeft onze journalist ter plekke aan. “De brand bleef beperkt tot de gevel van het gebouw”, zegt Olivier Dorme, zonechef bij de hulpverleningszone Fluvia. “We zijn erin geslaagd om de binnenkant te vrijwaren.”

Gasbrander

“Het vuur is ontstaan door een gasbrander waarmee onkruid werd weggebrand. Blijkbaar is die te dicht bij de buitenkant van het gebouw gekomen waardoor de stralingswarmte is overgeslagen op de isolatie”, zo klinkt het bij brandweerzone Fluvia. “Het gebeurt wel vaker dat branden ontstaan doordat mensen met een brander onkruid verwijderen.”

© gf

Het verkeer in de Graaf Karel de Goedelaan moet een omleiding volgen om de bluswerken niet te verstoren. De zware brand heeft ook impact op het spoorverkeer, de spoorlijn van en naar Kortrijk loopt immers vlakbij. Hoe groot die impact is, kan Infrabel op dit moment nog niet zeggen.

Het VEG-i-TEC-gebouw van de UGent werd pas in september vorig jaar officieel geopend. In het onderzoekscentrum kijkt men onder meer naar mogelijkheden om de verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen te kunnen verbeteren. De zware brand aan het gebouw is niet het eerste incident. In 2020 kwam tijdens de bouwwerken een 38-jarige arbeider uit Roemenië om het leven op de site toen hij onder een betonnen geweld terechtkwam. Volgens het arbeidsauditoraat stond het prefab-onderdeel toen niet stabiel genoeg en stortte het in.

(OV/CLL)

De brandweer en hulpdiensten snelden ter plaatse om het vuur te temmen. © CLL