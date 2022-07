Zware brand in Technisch Instituut Heilige Familie Zusters Maricolen in Brugge laat zijn sporen na: “Hele dak moet vernieuwd worden”

Daags na de felle brand in het kunstatelier van het Technisch Instituut Heilige Familie Zusters Maricolen in Brugge is men volop de schade aan het opmeten.

“Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in één van de vitrines in het atelier van de kunstafdeling op de zolderverdieping”, aldus Carlos Knockaert, bestuurslid van scholengroep Karel de Goede.

Dak moet vernieuwd worden

“Door de isolatie van het pas vernieuwde dak heeft de brand vooral binnen het gebouw gewoed. Het dak is onherstelbaar beschadigd en moet volledig vernieuwd worden. De klaslokalen die zich op de bovenverdieping bevinden, zijn zo goed als volledig vernield en een hele tijd onbruikbaar.”

“We hopen dat het voorspelde onweer van de komende dagen niet voor bijkomende waterschade zorgt. Na expertise door de verzekeringsmaatschappij willen we zo snel mogelijk de dakstructuur herstellen, maar het is onmogelijk om de zolderverdieping op 1 september terug in gebruik te nemen.”

Kamers internaat

Onder de vernielde klassen bevinden zich 25 gerenoveerde kamer van het internaat. “Door de betonstructuur van het gebouw is de waterinsijpeling op deze verdieping minimaal”, gaat Knockaert verder.

“Na de vakantie kunnen de internen hun kamer zonder problemen terug betrekken. Het is heel belangrijk om zo snel mogelijk te starten met de belangrijke herstelwerken aan het dak. Enkele bouwfirma’s hebben zich al gemeld en zijn bereid om tijdens de vakantieperiode de noodzakelijke werken uit te voeren.”

(PDC)