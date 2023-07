Zware brand in pand in Roeselare: tiental woningen zonder elektriciteit, volledige omgeving afgesloten en buren verlaten huizen

Er brak deze ochtend een zware brand uit in Roeselare. De brandweer kwam ter plaatse en sloot de omgeving af.

Maandagochtend brak omstreeks 8 uur een zware brand uit in de Roeselaarse Noordlaan. De omgeving van de drukke straat is momenteel volledig afgesloten. Buurtbewoners werden plots opgeschrikt door een luide knal. In een mum van tijd sloeg er vuur door de voorgevel van een woning. Die zou momenteel niet bewoond zijn. De brandweer snelde massaal ter plaatse en is momenteel volop bezig met het blussen van de brand. Bewoners van een viertal aanpalende woningen dienden hun woonst te verlaten. De politie sloot de volledige omgeving af. Een tiental woningen zit momenteel zonder elektriciteit.