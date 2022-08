Zware brand in ondergrondse garage in Oostende

Een zware brand heeft auto’s, fietsen en bromfietsen verwoest in een ondergrondse garage in Oostende. Het vuur brak uit omstreeks 18 uur. Verschillende brandweerposten gingen de vlammen met de grote middelen te lijf.

Het gaat om een ondergrondse garage in de Hennepstraat. De brand ging gepaard met enorm veel rookontwikkeling. De brandweer van Oostende was snel ter plaatse en ook de brandweerkorpsen van Middelkerke en De Haan snelden hun collega’s te hulp. De brandweer zette de grote middelen en heel wat manschappen in om de aanpalende woningen en de bovenliggende appartementen te vrijwaren. Volgens de eerste berichten zou het een bromfiets zijn die vuur heeft gevat.

De brandweer kreeg na enige tijd de brand onder controle. Hoe groot de schade is was niet meteen duidelijk, maar vermoedelijk is die groot. Volgens iemand die een standplaats huurt in de garage stonden er nog zo’n vijf wagens binnen. De straat werd volledig afgesloten door de politie. De bovenliggende appartementen werden ontruimd. Die konden gelukkig gevrijwaard worden. Niemand raakte uiteindelijk gewond bij de brand.