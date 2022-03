Zware brand in gloednieuw gebouw van Universiteit Gent in Kortrijk

In de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk is deze ochtend een zware brand uitgebroken in een onderzoekscentrum van de Universiteit Gent. De rookpluim was tot kilometers ver te zien.

Het gebouw is amper zes maanden open en dus nog gloednieuw. Onderzoekers van UGent doen er onderzoek naar de verwerkingsprocessen van aardappelen.

Het is nog niet duidelijk of er mensen aanwezig waren in het gebouw op het moment dat de brand uitbrak.

Later meer.

© CL

(CL)