Zware autobrand in Wingene: geen gewonden, twee wagens wel rijp voor de schroothoop

Een zware autobrand heeft dinsdagmiddag op de parking van de Aldi in de Egemsestraat in Wingene twee wagens compleet vernield. De inzittenden van het ene voertuig konden tijdig de nog maar onlangs aangekochte Peugeot verlaten, een ander voertuig waar op dat ogenblik niemand in zat, geraakte ook zwaar beschadigd door de brand.

Een vrouw had dinsdagmiddag samen met haar moeder inkopen gedaan in de Aldi in de Egemsestraat in Wingene. Na hun winkelbezoek wilden moeder en dochter de parking af rijden, maar plots stond de voorkant van de nog maar recent aangekochte Peugeot in brand.

De bestuurster en haar bejaarde moeder konden gelukkig tijdig het brandende voertuig verlaten. Het vuur sloeg al snel over op een vlakbij geparkeerde Ford. Op dat ogenblik was de bestuurster van dat voertuig nog inkopen aan het doen.

Autobrand snel onder controle

De brandweer werd onmiddellijk opgeroepen. Die snelde enkele minuten later al ter plaatse. Het vuur kon snel geblust worden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur verder oversloeg op de winkel. De schade aan beide wagens is erg groot. Beide voertuigen moesten getakeld worden en zijn rijp voor de schroothoop. Door het voorval bleef de uitrit van de parking van de winkel lange tijd afgesloten.