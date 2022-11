Zeldzame Amerikaanse GMC kampeerauto van gezin uit Vladslo uitgebrand langs straat

Een zeldzame Amerikaanse GMC Savana kampeerauto van een gezin met drie kinderen uit Vladslo (Diksmuide) brandde vrijdagochtend helemaal uit langs straat. De brandweer moest de auto voorzichtig aanpakken omwille van de LPG-tank, maar de kampeerauto was bij aankomst al reddeloos verloren. “Spijtig, want we hebben er best leuke momenten mee gehad”, zegt eigenaar Jurgen (40).

Rond 9.20 uur wilde eigenaar Jurgen de GMC Savana starten om er ergens mee naar toe te rijden. De man woont met zijn gezin met drie kinderen in de Wijnendalestraat in Beerst. “Ik merkte meteen op dat de auto moeilijk opstartte”, zegt Jurgen. “Toen ik het een tweede keer probeerde, kwam er meteen rook vanonder de motorkap. Daarna ging het snel. Meteen daarna ontstond er vuur en belden we de hulpdiensten. Zelf een bluspoging ondernemen hield te veel risico’s is, omwille van de hevige vlammen en het feit dat de auto op LPG rijdt. Hoe graag ik de kampeerauto ook heb, het blijft een auto.”

LPG-tank koelen

De brandweerposten van Leke en Koekelare kwamen ter plaatse en tijdens de bluswerken werd de Wijnendalestraat voor alle verkeer afgesloten. “Bij onze aankomst stond het voertuig al in lichterlaaie”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Het was toen al duidelijk dat de auto reddeloos verloren was. We wisten dat het om enen auto ging die op LPG rijdt en daarom concentreerden we ons meteen op het koelen van de LPG-tank achteraan. Als die in brand zou vliegen, zou dat grotere risico’s kunnen inhouden. Gelukkig was dat niet het geval. De kampeerauto stond ook in de nabijheid van een woning maar er was geen sprake van overslag.” Door de hoge vlammen brandde wel een distributiekabel die boven de straat hing grotendeels door.

Overnachtingen aan pretpark

Voor het gezin is het verlies van hun GMC kampeerauto een domper. Dergelijke wagens, die uitgerust zijn met een tent bovenaan, zijn zeldzaam hier. “De auto is 22 jaar oud en wij hebben hem zes jaar”, zegt Jurgen. “Het is een Amerikaanse importwagen. Er zijn zeven zitplaatsen, maar wij gebruikten de auto enerzijds om er gewoon mee te rijden maar anderzijds ook om erin te kamperen. Zo trokken we er al op uit naar een pretpark en overnachtten dan in de kampeerauto. Dat waren altijd leuke momenten. Of we nu op zoek gaan naar een andere kampeerauto weten we nog niet.” (JH)