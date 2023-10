Zaakvoerster Carrefour Market in Brugge wil zo snel mogelijk opnieuw open na hevige brand: “Het is heel snel gegaan”

De Carrefour Market in Sint-Jozef, bij Brugge, werd vrijdagavond na sluitingstijd getroffen door een hevige brand. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden, al ging dat niet zo makkelijk. Een hevige rookpluim vulde onmiddellijk de hele straat en talloze buurtbewoners kwamen op straat om te kijken hoe het met ‘hun’ winkel ging. Zaakvoerster Michele Verbrugge kwam ter plaatse om de schade op te meten, al blijft ook zij met nog veel onduidelijkheid achter. “We mogen het pand nog niet binnen.”

Zaakvoerster Michele Verbrugge kreeg vrijdagavond een telefoontje dat geen enkele uitbater wil krijgen. In haar winkel, de Carrefour Market Sint-Jozef, was na sluitingstijd brand uitgebroken. De vrouw kreeg thuis telefoon en repte zich in allerijl naar de Pannebekestraat in Sint-Jozef, bij Brugge. Daar bleek de ernst meteen duidelijk: een zwarte rookpluim vulde de straat en heel wat brandweerlui probeerden het vuur te blussen. En dat ging niet zo makkelijk.

“Het ging heel snel”, zegt Michele. De winkel is vrij lang en de brandhaard bevond zich in het midden van de winkel. “Er was meteen een hevige rookontwikkeling”, zei kapitein Jeroen Bonte vrijdagavond. Toen een eerste ploeg het vuur binnen wilde bestrijden, was er even sprake dat de brand achteraan uitslaand was. “Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.”

Veel onduidelijkheid

Heel wat buurtbewoners kwamen massaal op straat, want heel wat inwoners doen hun inkopen in de winkel van Michele. De dag na de hevige brand is de vraag nog maar hoe groot de schade nu écht is. “We weten zelf niet veel meer”, zegt Michele. “We mogen het pand zelf nog niet binnen. Direct opengaan zit er nog niet in, maar we doen er alles aan om zo snel mogelijk weer paraat te staan.”

De brandweer bleef heel de nacht nablussen en ook de politie bleef ter plaatse voor controle. De verzekeringsmakelaar moet nog langskomen en pas als het pand opnieuw vrijgegeven wordt, zal duidelijk zijn hoe groot de schade is.