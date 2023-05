Zaakvoerder schrijnwerkerij Demuynck laat hoofd niet hangen na zware brand: “Dankzij mijn dochter zijn we niet alles kwijt”

Een zware, uitslaande brand heeft in de nacht van zondag op maandag veel schade aangebracht aan de gebouwen van schrijnwerkerij Demuynck in de Iepersestraat in Moorslede. Een vijftiental medewerkers zijn tijdelijk werkloos, maar zaakvoeder Filip hoopt de productie binnen het bedrijf eerstdaags terug op te starten. “We laten na deze tegenslag ons hoofd niet hangen. Dankzij de alerte reactie van mijn dochter en de tussenkomst van de brandweer zijn we niets alles kwijt.”

In de nacht van zondag op maandag brak omstreeks 2 uur een zware brand uit in de schrijnwerkerij van de firma Demuynck in de Iepersestraat in Moorslede. “Het was onze dochter die wakker werd van het geknetter van het vuur. Toen ik buiten kwam, sloeg het vuur al enkele meters uit het dak van de schrijnwerkerij”, aldus Filip Demuynck, die zijn vader Frans opvolgde als zaakvoerder van het familiebedrijf dat inmiddels al 51 jaar bestaat.

Hij liep onmiddellijk naar de achterzijde van het gebouw om er een brandweerpomp op te halen. “Toen ik de poort van de schrijnwerkerij open deed, zag ik niets anders dan rook. Gelukkig was de brandweer hier al enkele minuten later.”

Brandweer was er snel

De brandweer van Moorslede kwam als eerste ter plaatse, maar ook andere korpsen snelden toe. De schrijnwerkerij ligt ruim honderd meter verwijderd van de straat, waardoor het voor de brandweer niet zo eenvoudig was om genoeg bluswater tot bij de brand te brengen. Een grootwatertransport werd opgestart. Een zestigtal brandweerlui zetten zich in om de zware bedrijfsbrand te blussen. “Dankzij de snelle tussenkomst van de brandweer geraakte slechts een grote beuk van de schrijnwerkerij helemaal vernield. Zowel de machines die er stonden als het dak en het hout dat er lag is rijp voor de schroothoop. Ook twee andere beuken vertonen duidelijke sporen van de brand. Onder andere een hele mooie trap die we net aan het maken waren, is spijtig genoeg verloren.”

“Enkele medewerkers stonden met tranen in de ogen”

De zaakvoerder bracht maandagochtend vroeg al zijn werknemers op de hoogte van de zware brand. Verschillende onder hen kwamen toch naar hun werk om te kijken wat er was gebeurd. “Enkele medewerkers stonden met tranen in de ogen. Wij kunnen hier al jaren rekenen op een heel sterk team die met hart en ziel komt werken”, aldus de zaakvoerder. Een vijftiental mensen is door de brand tijdelijk werkloos.

“Maar we hopen eerstdaags terug de productie op te starten. Door de brand zijn verschillende elektriciteitsleidingen gesmolten en beschikken we niet over elektriciteit. Hopelijk kan dat eerstdaags terug hersteld worden. We beschikken gelukkig nog over genoeg ruimte om onze activiteiten verder te zetten. We laten onze kop niet hangen en laten onze klanten niet in de steek. Verschillende klanten stuurden ons al een sms’je om ons een hart onder de riem te steken.”