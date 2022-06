Zaakvoerder pannenkoekenbedrijf Lipcas in Zwevezele na brand: “Van de een op de andere dag alles kwijt”

Na de brand bij pannenkoekenbedrijf Lipcas in Zwevezele werden woensdag vijfendertig omwonenden geëvacueerd. De bewoners van zes omliggende woningen moesten de nacht van woensdag op donderdag ergens anders doorbrengen omdat de rook in of rond hun woning bleef hangen. Ondertussen is het zeker dat de oorzaak van de brand accidenteel was.

“Inmiddels mogen al die mensen terug naar huis”, aldus burgemeester Lieven Huys (CD&V) donderdagochtend. Zo ook Lore Verkest en Valentijn Verhaeghe die samen met hun dochtertje en zoontje vlakbij het bedrijf wonen. “Ik was samen met ons dochtertje thuis. We panikeerden wel even toen bleek dat het vuur plots naar de voorzijde van het bedrijf waaide. We waren bang dat het op ons huis zou overslaan”, aldus Lore.

Het gezin werd woensdag geëvacueerd naar een vlakbij gelegen speeldorp. “We werden echt heel goed opgevangen. Ook de communicatie stond op punt. We hebben daarna de nacht kunnen doorbrengen in het appartement van mijn ouders.” Het gezin keerde donderdagochtend terug naar hun woning.

Zaakvoerder bevangen door rook

De brandweer was donderdagochtend nog in de weer met het nablussen. “Ik was de baan op toen de brand uitbrak en snelde onmiddellijk ter plaatse”, aldus zaakvoerder Peter Casteleyn. Hij raakte even later bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

“Op dat ogenblik hoopte ik nog dat enkel de poffertjesafdeling verloren was. Toen we terugkwamen werd al snel duidelijk dat het ganse bedrijf verloren is. De wind, die plots draaide, was zeker niet onze bondgenoot.”

Levenswerk

De zaakvoerder keek donderdagochtend met lede ogen naar het vernielde bedrijf. “Dit is ons levenswerk. Hier is de familie al meer dan zestig jaar mee bezig. En plots ben je van de een op de andere dag alles kwijt.” Lipcas deed het de voorbije jaren uitstekend.

“In twee jaar tijd zijn we verdubbeld qua omzet. We doen het uitstekend op de Europese markt, maar zitten met onze pannenkoeken en poffertjes ook al in Canada en de Verenigde Staten. We zijn momenteel volop bezig met het bijbouwen van een nieuwe pannenkoekenlijn.”

Hete olie van een poffermachine boosdoener

Het parket heeft geen branddeskundige aangesteld. De brandweer bevestigde immers de getuigenverklaringen dat te hete olie van een poffermachine de boosdoener was. De oorzaak was dus accidenteel.

Er vielen geen gewonden, maar de schade in het bedrijf is wel heel groot. Er werden ook vier woningen onbewoonbaar verklaard.