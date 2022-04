Zaagsel bij Oostends bedrijf vat vuur, brandweer heeft handen vol met nablussen: “Eerst problemen door corona, dan de oorlog in Oekraïne en nu dit nog”

In Oostende brak zaterdagmorgen brand uit op de terreinen van een bedrijf dat houtpellets en kolen verdeelt. Houtzaagsel is er beginnen smeulen en dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling. De brandweer moest nog enige tijd nablussen.

De brandweer kreeg zaterdag omstreeks 11.30 uur melding van een industriebrand met rookontwikkeling bij een bedrijf langs de Oudenburgsesteenweg. Het bedrijf verdeelt houtpellets en kolen. De brandweer van Oostende rukte dan ook met de grote middelen uit en kreeg daarbij de hulp van het brandweerkorps van Gistel. “Bij een industriebrand hebben we een standaarduitrusting”, vertelt kapitein Dries Van der Veken. “Zo komen we telkens ter plaatse met twee autopompen, een tankwagen, een ladderwagen en twee officieren.”

Uiteindelijk bleek het allemaal wel mee te vallen. Op de buitenterreinen was houtzaagsel in een silo beginnen smeulen en dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling. “De zaakvoerder moest de silo leegmaken en moest daarvoor een deksel losmaken onderaan de silo. De bouten zijn bij het losmaken warm geworden en dat heeft ervoor gezorgd dat het zaagsel beginnen branden is. Het vuur was snel onder controle, maar er moest nog enige tijd nageblust worden”, aldus de brandweerkapitein.

Leveringen uit Rusland

De brand ontstond bij het bedrijf Logghe, een groothandel dat houtpellets en kolen verdeelt en tot drie jaar geleden ook brandstoffen verdeelde. “Met brandstoffen zijn we gestopt omdat dat niet meer haalbaar was door de torenhoge prijzen”, zegt de zaakvoerster. “Maar ook met de pellets en kolen zijn er problemen. Wij voeren onze producten in uit Rusland en er komen momenteel geen leveringen meer binnen. Onze hangaar is volledig leeg en dat zal vermoedelijk nog een tijdje zo zijn. We kregen twee jaar lang corona op ons dak, waardoor we ons personeel grotendeels op technische werkloosheid moesten zetten en nu zorgt de oorlog in Oekraïne voor grote problemen. Deze brand is er net iets teveel aan.”

Niemand raakte bij de brand gewond. Logghe is al jaren een begrip in de ruime regio rond Oostendse. Het bedrijf werd in 1985 opgericht door de vader van de huidige zaakvoerder en wordt al jaren verder gezet door de zoon en zijn vrouw. Het bedrijf telt tien personeelsleden.