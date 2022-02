Yvan (61) redt zijn schoonmoeder (91) van brand in Dentergem, haar huis is onbewoonbaar

De 61-jarige Yvan Vanluchene heeft zijn 91-jarige schoonmoeder gered van de brand in haar woning. Een elektrisch deken was de boosdoener. “Ik kom elke morgen langs”, zegt Yvan. “Er hing rook en ik hoorde mijn schoonmoeder om hulp roepen.” De bejaarde vrouw was bevangen door de rook en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De woning is onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond maandagmorgen iets voor 7.00 uur. Een elektrisch deken oververhitte en zorgde voor veel rookontwikkeling. Het lijk erop dat de kranige 91-jarige eerst zelf geprobeerd heeft om het probleem om te lossen.

“Toen ik aankwam stond de voordeur en een raam open, binnen lagen overal scherven”, vertelt schoonzoon Yvan Vanluchene die in Waregem woont. Hij komt elke morgen langs om de rolluiken op te trekken.

Zwart van de rook

“Ik dacht eerst dat er ingebroken was. Het was ook pikdonker, de elektriciteit was uitgevallen. Met de zaklamp van mijn gsm ben ik naar de slaapkamer gegaan. Er hing rook en ik hoorde hulpgeroep. Op de grond naast het bed heb ik haar gevonden, helemaal zwart van de rook. Ik heb haar snel weggetrokken.”

Yvan verwittigde de hulpdiensten die snel ter plaatse waren. De schade aan de woning is aanzienlijk. “Mevrouw mag van geluk spreken dat haar schoonzoon net op tijd aankwam”, zegt brandweerofficier van zone Midwest Dirk Debreuckelaer.

Stevig bed brengt redding

“Ook een geluk is dat ze een stevig ouderwets bed heeft, dat brandt minder snel dan een modern bed. Toch was het al een uitslaande brand toen we ter plaatse kwamen. De slaapkamer is zwaar beschadigd. Alles is zwart van de rook, het bed is verbrand en het venster barstte van de hitte.”

Naar ziekenhuis

Alles gevolg daarvan werd de woning onbewoonbaar verklaard. De bejaarde vrouw werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Hoelang ze daar zal moeten blijven is nog onduidelijk maar ze zal niet meteen kunnen terugkeren naar haar woning in de Deinzestraat.

Burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote, die ook ter plaatse was, heeft al een oplossing klaar. “We laten uiteraard eerst de familie aan zet om mevrouw op te vangen maar indien nodig kan de gemeente een noodwoning aanbieden.”

De burgemeester kende het slachtoffer nog van vroeger. “In de jaren ’70 is ze nog gemeenteraadslid geweest in Oeselgem voor de fusie”, wist hij.

Heldendaad

De 91-jarige vrouw was vroeger verpleegster en heeft twee kinderen. Ze mag haar schoonzoon erg dankbaar zijn al bleef die bescheiden onder de loftuigingen van politie en brandweer. Die verplichtten Yvan om zich ook te laten onderzoeken in het ziekenhuis, tijdens zijn heldendaad kreeg de man ook zijn portie rook binnen.

(JF)