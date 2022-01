Woningbrand is snel onder controle

Op nieuwjaarsdag brak brand uit in een woning in de Leiestraat. De opgetrommelde hulpdiensten kregen de situatie snel onder controle. Er vielen geen slachtoffers.

De noodoproep bereikte de brandweer rond 12.30 uur. Bij het aansteken van de open haard ontstond er een stevige rookontwikkeling, waardoor voor het ergste werd gevreesd. De brandweer werd opgebeld en die namen geen enkel risico. Een indrukwekkende troepenmacht werd ter plaatse gestuurd.

In de Leiestraat kon de brandweer al snel merken dat ze te maken hadden met een flink uit de kluiten gewassen schoorsteenbrand. Met aangepast materiaal kregen ze het vuur in geen tijd onder controle en begonnen ze met het verluchten van de woning. De schade bleef beperkt en van slachtoffers was geen sprake. De Leiestraat werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten en het tafereel kon op heel wat belangstelling rekenen van de buurtbewoners.