Woningbrand in wijk bleek vuur bij zonnepanelen

Even opschudding in een wijk in heksendorp Beselare: de brandweer kwam aangesneld voor een melding van een woningbrand.

In de Zonnebeekse deelgemeente Beselare moesten posten Zonnebeke, Geluwe en Wervik van Brandweer Westhoek vrijdagnamiddag uitrukken met twee autopompen, een ladderwagen en tankwagen naar wijk De Warande voor een brand in een gebouw. Ter plaatse bleek het te gaan om kabels van zonnepanelen, die aan het branden waren. De schade bleef beperkt. (TP)